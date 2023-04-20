Гарре высказался о вылете из Кубка России

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о вылете самарского клуба из розыгрыша Кубка России.

Напомним, что вчера, 19 апреля, в матче Второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Крылья» уступили «Краснодару» по итогам серии 11-метровых ударов. К 90-й минуте подопечные Игоря Осинькина проигрывали со счетом 0:2.

Аргентинец отметил, что игроки продемонстрировали блестящий характер, совершив невероятный камбек.

«Мы играли лучше и могли проходить дальше, но нам противостоял сильный соперник, в этой команде играют хорошие футболисты», - приводит слова Гарре «РБ Спорт».

В Российской премьер-лиге «Крылья Советов» после 23 туров располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.