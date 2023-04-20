Бубнов: «Спартак» в очередной раз расписался в своей беспомощности»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о вылете «красно-белых» из Кубка России. В полуфинале Пути регионов подопечные Гильермо Абаскаля уступили тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

«В этом матче «Спартак» в очередной раз расписался в своей беспомощности в защите. У меня даже язык не поворачивается назвать этот результат сенсацией», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Таким образом, «Спартак» не смог защитить титул. В прошлом сезоне «красно-белые» в финале победили столичное «Динамо».

Следующим соперником «Акрона» будет «Краснодар».