Борис Игнатьев: «Дай ещё пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре»

Известный российский специалист Борис Игнатьев высказался о вчерашнем поединке между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Дай ещё пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре. Он эти игры проживёт, заставит себя и будет мотивирован. Скажет себе: «На одном мастерстве нельзя играть». Сегодня «Спартак» играл на одном мастерстве», - передает слова тренера Metaratings.ru.

Поединок завершился сенсационной победой «Акрона» со счетом 2:1. В финале Пути регионов команда из Тольятти встретится с «Краснодаром».