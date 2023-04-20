Глебов объяснил, почему ЦСКА не победил «Урал»

Хавбек столичного ЦСКА Кирилл Глебов пообщался с представителями СМИ после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России против екатеринбургского «Урала». Встреча состоялась на столичном стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Нормальная, но тяжёлая игра. В первом тайме не забили много моментов, поэтому 1:1. Было много ударов и подходов. Все играли хорошо. Мы играем каждый матч до победы - нет преимущества перед ответной игрой», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Добавим, что ответный матч противостояния состоится на стадионе в Екатеринбурге 3 мая.