Сперцян: «Краснодар» будет серьёзно настраиваться на «Акрон»

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался относительно противостояния с тольяттинским «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России.

«Мы будем очень серьёзно настраиваться на этого соперника. Нам остаётся всего два шага до нашей мечты, мы будем идти к ней. Нам без разницы, кто наш соперник», - передает слова Сперцяна «Матч ТВ».

Напомним, что в полуфинале «Краснодар» одолел самарские «Крылья Советов». Игровое время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «быков» - 3:0.

«Акрон», в свою очередь, одержал сенсационную победу над московским «Спартаком» - 2:1.