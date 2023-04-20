Овчинников оценил шансы «Акрона» выиграть Кубок России

В матче полуфинала Пути Регионов Кубка России московский «Спартак» потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 1:2. Своим мнением по этому поединку поделился тренер Валерий Овчинников.

«Я не болею ни за «Спартак», ни за «Акрон». Но тольяттинцы молодцы, что выиграли такой матч. Сможет ли «Акрон» выиграть турнир? Я думаю, что победитель будет все-таки из высшей лиги», - передает слова Овчинникова Betonmobile.

В финале Пути Регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром». Первый поединок двухматчевого противостояния состоится в период с 2 по 4 мая.