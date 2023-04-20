Игрок «Урала» назвал фактор, который поможет команде в ответном матче с ЦСКА

Хавбек екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев поделился ожиданиями от ответного поединка против московского ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

«100% на домашнем поле помогут свои болельщики. Пока не думаем об этом матче, потому что сейчас у нас важная игра с «Ростовом». До этого матча еще дожить надо. Так что все постепенно», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответный поединок состоится на стадионе в Екатеринбурге 3 мая.

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Ростовом» пройдет в воскресенье, 23 апреля.