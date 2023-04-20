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Кубок России

Бушманов назвал причины поражения «Спартака» от «Акрона»

20 Апреля 2023 • 10:26 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о сенсационном вылете «красно-белых» из Кубка России. В полуфинале Пути регионов подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Акрона» со счетом 1:2.

«Спартак» сыграл ниже своих возможностей, не использовал слабые стороны «Акрона». Не воспользовался преимуществом в классе и уровне футболистов. Сыграл слишком медленно и академично», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Следующий матч «Спартак» проведет против «Краснодара» в 24-м туре Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в понедельник, 24 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Акрон
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