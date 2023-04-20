Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков своей игрой привлек внимание нескольких клубов Российской премьер-лиги, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Названия претендентов на 27-летнего игрока пока не разглашаются.

Волков выступает за команду из Тольятти с июля 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Его трансферный ценник составляет 600 тысяч евро.

Напомним, что вчера, 19 апреля, «Акрон» победил московский «Спартак» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Тольятти.