Егорычев высказался о матче с ЦСКА

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев высказался о результате первого матча с московским ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы психологически подсели, прижались к воротам, давали сопернику создавать какие-то подходы. Помазун хорошо сыграл, тащил нас. Где-то возможно не хватало прессинга. Прижались к воротам. Момент психологии», - передает слова Егорычева издание «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок подопечные Виктора Ганчаренко проведут против «Ростова» в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 23 апреля.