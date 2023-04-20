Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат финального матча Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и «красно-синими» (1:1).

- Кого больше устроил результат?

- По такой игре результат должен больше устраивать «Урал». В любом случае всё будет решаться в ответной игре. Будем смотреть, как сложится ответный матч. У ЦСКА сейчас тяжёлый график, в воскресенье ждёт матч с «Локомотивом», а потом выездная встреча в Екатеринбурге. Эта встреча не была богатой на моменты, ЦСКА владел преимуществом и нанёс в три раза больше ударов и больше контролировал мяч, но эти показатели не дают победы.

- Можете выделить лучшего игрока в составе ЦСКА?

- Я бы выделил Мойзеса. Мобильный парень, неплохо отрабатывал в обороне. Обляков ещё был неплох.

- А в составе «Урала»?

- Как всегда выделялся Бикфалви, но всё равно команда большую часть времени провела в обороне. Больше особо выделить некого. Им нужна была ничья, они её получили.

- Теперь можно сказать, что ЦСКА - основной претендент на победу в турнире?

- Остались две игры, они всё решат. В чемпионате ещё много игр, так что ЦСКА стоит поднажать в Кубке.

- Если ЦСКА при Федотове выиграет Кубок, сезон можно будет занести в актив со знаком плюс?

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- Если команда выиграет Кубок, то покажет хороший результат. Федотов и так заслуживает лестных слов. При нём команда обретает рисунок. Федотов доказывает свой профессионализм. Места в чемпионате не дают ничего, так что надо сосредоточиться на Кубке и пытаться зацепиться за тройку в РПЛ. Трофей важнее, чем второе или третье место в чемпионате.