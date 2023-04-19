Бывший футболист сборной России Андрей Каряка в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат финального матча Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА (1:1).

- Какая из команд должна быть больше довольна сегодняшним результатом?

- Конечно, «Урал». В целом команды изучили друг друга вдоль и поперёк. ЦСКА владел большим преимуществом, но «Урал» неплохо оборонялся и даже забил. Хорошая боевая ничья, неплохой матч.

- Но «армейцы» смогли отыграться только на 85-й минуте.

- Так бывает. Можно сказать, что немного повезло.

- Можете выделить лучших игроков с обеих сторон?

- У гостей выделялся Эрик Бикфалви, а у ЦСКА запомнились Фёдор Чалов и Иван Обляков. Не могу сказать, что кто-то ярко выделялся.

- Чего ждёте от ответной игры?

- Матч будет сложным для обеих команд. Не удивлюсь, если основное время завершится вничью и всё решится в серии пенальти. В Кубке с этим сложно – один «Акрон» чего стоит. Уже который раз нас удивляет.