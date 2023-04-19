Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат финального матча Пути РПЛ Кубка России между «шмелями» и ЦСКА (1:1).

- Кого больше должен удовлетворить такой результат матча?

- Я думаю, что «Урал». ЦСКА однозначно наиграл на победу. «Армейцы» владели преимуществом, особенно в первом тайме, и прессинговали. Сегодня москвичи выглядели гораздо лучше. У команды Федотов тяжёлый график, тяжело мотивировать игроков. Жаль, что не распорядились всем преимуществом. «Урал» практически ничего не создал, сзади отстоял своё и всё. Ещё и двухмачтовое противостояние в Кубке. Всё решится в ответной встрече.

- Вам не нравится новый формат?

- А зачем нужен такой формат? Проигравший не вылетает, а продолжает движение по сетке и может победить в финале. Я ещё понимаю задумку с группами, но плей-офф странный. Команда может проиграть два матча, но выиграть Кубок. Сейчас ЦСКА сыграл матч по середине недели, а в выходные будет матч с свеженьким и готовым «Локомотивом». Команда бьётся за медали, а ей дополнительные игры подсовывают.

- Есть фаворит перед ответной игрой?

- Шансы равны, как и перед сегодняшнем матчем. Когда у ЦСКА появится реализация, тогда и придёт положительный результат.