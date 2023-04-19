Гленн Бейл: «Кубок России подарил мне сумасшедшие эмоции»

Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл в своём телеграм-канале поделился эмоциями после вылета из Кубка России.

«Пусть кубковое путешествие закончилось, нам есть, что вспомнить. Были яркие победы. Были сумасшедшие эмоции, как сегодня. Теперь фокус на чемпионате!», - написал футболист.

Напомним, сегодняшним вечером самарцы досадно проиграли «Краснодару» серию пенальти – 0:3. Притом, основное время матча клубы завершили при счёте 2:2. «Крылья» отыгрались с 0:2 буквально за несколько добавленных минут.

В Премьер-лиге «Крылья Советов» движутся на 12-м месте в турнирной таблице, у самарцев 25 набранных очков, отрыв от зоны стыковых матчей солидный – шесть баллов.