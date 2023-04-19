Пономарёв считает, что в матче с «Уралом» ЦСКА показал лишь половину возможностей

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру армейцев в сегодняшнем матче Кубка России против «Урала» (1:1). По его мнению, сегодня «красно-синие» показали лишь половину того, на что действительно способны.

«Может быть, они подустали от прошлых игр. И какие-то тяжеленькие в обороне были. В общем, без какого-то яркого настроения играли», - рассказал Пономарёв порталу Rusfootball.

Напомним, что решит в паре финалистов Пути РПЛ очный матч, запланированный на 3 мая.

«Считаю, что сыграл ЦСКА на 50-60 процентов от реальных возможностей. Где-то усталость сказалась», - заключил эксперт.

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