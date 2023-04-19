Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат финального матча Пути РПЛ Кубка России между «шмелями» и ЦСКА (1:1).

- Каковы общие впечатления от игры?

- «Урал» хорошо оборонялся, убегал в контратаки и первым забил гол. ЦСКА владел инициативой и отдавал много хороших фланговых передач.

- Кого можете выделить в качестве лучших игроков каждой из команд?

- У «Урала» был неплох Бевеев. Хорошо подключался к атаке, отрабатывал сзади и в конце матча вынес мяч из ворот. У ЦСКА понравился Обляков, но в целом кого-то конкретного выделить сложно. В первом тайме много выручал Илья Помазун.

- Результат больше должен удовлетворить «Урал» и ЦСКА.

- Екатеринбуржцев, ведь они играли на выезде. Со «Спартаком» в Москве они тоже сыграли вничью.

- Ждёте повторения противостояния со «Спартаком» и проход «Урала» в следующую стадию?

- Сегодня команда больше уделяла внимание обороне, дома рисунок игры будет другим. Шансы на проход в следующую стадию равны. Хотя «Урал» играет дома, может шансов у них побольше. Нас ждёт напряжённая ответная игра. На своём поле «Урал» может обыграть ЦСКА.