Цыпченко заявил, что «Крылья Советов» не тренировали серию пенальти

Форвард самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко поделился мыслями от обидного поражения его команды в матче Кубка России от «Краснодара». Оно бы не было таким досадным, если бы самарцам не удалось сравнять счёт в компенсированное время, однако после финального свистка в дело вмешалась серия пенальти, где «быки» показали полнейшее доминирование – 3:0.

«Как видите, серию пенальти мы не тренировали. Так бывает. Это пенальти», - заявил Цыпченко с ухмылкой телеканалу «Матч ТВ».

Футболист добавил, что гордится каждым своим партнёром по команде, так как сравнять счёт в матче получилось благодаря характеру команды.