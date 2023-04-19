Игрок «Крыльев» Горшков: «Думали, уже не упустим победу»

Выступающий за самарские «Крылья Советов» защитник Юрий Горшков поделился эмоциями от обидного поражения его клуба в матче навылет в Кубке России с «Краснодаром». Напомним, основное время игры завершилось равенством – 2:2, но в серии пенальти самарцы безнадёжно проиграли – 0:3, тем самым, пропустив «быков» дальше.

«У команды были эмоции на серию пенальти, многие наши игроки вышли на замену, поэтому силы у нас тоже были. Казалось, уже точно не упустим победу», - признался Горшков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу игры гости из Самары уступали со счётом 0:2, но в компенсированное время всё перевернули голы Дмитрия Цыпченко и Ильи Гапонова. О том, как это было – читайте в нашем материале.