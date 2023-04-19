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Федотов: «Мы не можем в команду ЦСКА бросить камень, что она где-то играет спустя рукава»

19 Апреля 2023 • 22:30 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (1:1) ответил на вопросы о кубковых матчах.

- Первая игра в рамках Кубка, когда команды играют на вылет, а не играют на очки, как в чемпионате, была домашней и закончилась вничью. Ответная будет уже на выезде. Имеет ли значение, когда и где какой матч играется? Потому что дома играть проще при родных трибунах. На выезде, тем более,  когда надо рисковать и побеждать, будет больше давления.

- Предыдущие матчи показывают, что здесь 50/50. Это кубковые поединки, и наш предыдущий соперник, «Крылья Советов», где мы сыграли 2:2, и дома на последних минутах вырвали победу. Поэтому здесь вот он ощутимый трофей, и все умирают. Играют, конечно, с полнейшей самоотдачей, проявляют футбольный героизм. Но всё равно, всё решается на футбольном поле. Всё решается на футбольном поле, и нет уже здесь такой привязки, дома ты или на выезде.

- За последний месяц у вас было три игры с «Крыльями», и все они были очень разными. Вот с «Уралом» две игры подряд в разных турнирах. Можно ли сказать, что мотивация команды зависит от турнира, где она играет?

- Просто и вам задам вопрос: вы же приходите на стадион и наблюдаете за игрой команды. Мне бы хотелось, чтобы вы видели, что мотивация была в каждом матче. Это настрой на победу. Я думаю, что мы не можем в команду бросить камень, что она где-то играет спустя рукава. Я бы этого не хотел, поэтому мы не разделяем турниры. Мы - ЦСКА и априори выходим играть на победу в каждом матче. Мы играли на победу в Екатеринбурге и вышли, сегодня играли тоже на победу. Какие здесь приоритеты?

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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