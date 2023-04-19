Писарский извинился за свой удар в серии пенальти с «Краснодаром»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский принёс свои извинения за удар, исполненный им в серии пенальти после матча с «Краснодаром». Игра, напомним, завершилась по итогам двух таймов со счётом 2:2. А в серии пенальти самарцы ни разу не забили в ворота Матвея Сафонова, проиграв 0:3.

«Очень ужасно ударил, приношу извинения болельщикам. В таких моментах надо быть сконцентрированным на 100 процентов, забивать, проходить дальше. Мы этого не сделали, к сожалению», - рассказал Писарский в эфире телеканала «Матч ТВ», добавив, что его команда просто перегорела.

Теперь «Крылья Советов» покинули Кубок России, а «Краснодару» предстоит сыграть с тольяттинским «Акроном» в финале Пути регионов.