Федотов поздравил «Акрон» с победой над «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (1:1) ответил на вопросы об «Акроне», судействе и формате Кубка.

- «Акрон» сегодня выбил «Спартак». Это означает, что он выбил четыре московские команды. Не боитесь встречи с ним?

- Волков бояться, в лес не ходить. Поздравим «Акрон». На самом деле, цельная команда, команда, которая сражается и показывает мастерство. Наверное, это то, за что мы любим и ценим кубковые матчи, где априори разные по статусу команды имеют шансы на успех. Поэтому поздравим «Акрон» с выходом в дальнейшую стадию соревнования. А время покажет. Здесь данность.

- Сегодня показалось, что арбитр позволял вести довольно жесткую, но в рамках допустимых правил игру. Вам что больше по душе?

- Я за стабильность, чтобы это продолжалось на протяжении всего матча, выбранный курс судейства. Получается так, чтобы такой допуск был у всех арбитров. Нас только приучили к такой борьбе, а потом выходишь, и градус другой. Я думаю, что здесь как раз, чтобы допуск по единоборствам был во всех матчах одинаковым.

- Вам нравится новый формат Кубка с разветвлением на Путь РПЛ и Путь регионов?

- Дополнительные игры очень интересные и содержательные. Новое, да? Что-то новое. Потом уже по окончанию турнира будут сделаны выводы, что-то менять, что-то нет. По крайней мере, мы в процессе, играем. Надеюсь, болельщики получают удовольствие, приходят болеть за команду. Дополнительные матчи, где есть нам всем вместе собраться на стадионе. Я думаю, прекрасно.