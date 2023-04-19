Федотов: «Наверное, не лучшая игра Карраскаля»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (1:1) ответил на вопросы по решениям судьи и Хорхе Карраскалю.

- Сегодня было несколько спорных решений судьи, и показалось, что было жарко на тренерских скамейках, были выпады со стороны гостевой скамейки. В чем были претензии?

- Никто не хотел уступать, это обыкновенные футбольные эмоции, без них никуда. Нам показалось, и повтор это подтвердил, что было нарушение на Мендесе. Да, там с проносом ногой, судья промолчал, ВАР промолчал. Наверное, у них были какие-то вопросы по 11-метровому. Мы сейчас играли в Екатеринбурге. Какие там могут быть вопросы? Наверное, идентичные эпизоды. Здесь были руки, был захват. На мой взгляд, после ВАР судьи приняли правильное решение.

- Хорхе Карраскаль вышел за долгое время в стартовом составе. Показалось, что он сыграл не так остро, когда во втором тайме выходил усилять против уставших защитников. Вам так не кажется?

- Может быть, но сегодня много работы было оборонительного порядка. Да, были острые моменты, все-таки не распорядился теми ситуациями, которые у него были. Не отдал, не забил. Хотя выходил здорово, но где было пространство сегодня, соперник низко и плотно оборонялся, когда мы не успевали разгонять свои быстрые атаки. Наверное, не лучшая игра, но он старался, пытался созидать и в комбинационной игре, но, наверное, не всё получалось.