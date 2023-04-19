Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Федотов: «Наверное, не лучшая игра Карраскаля»

19 Апреля 2023 • 22:08 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (1:1) ответил на вопросы по решениям судьи и Хорхе Карраскалю.

- Сегодня было несколько спорных решений судьи, и показалось, что было жарко на тренерских скамейках, были выпады со стороны гостевой скамейки. В чем были претензии?

- Никто не хотел уступать, это обыкновенные футбольные эмоции, без них никуда. Нам показалось, и повтор это подтвердил, что было нарушение на Мендесе. Да, там с проносом ногой, судья промолчал, ВАР промолчал. Наверное, у них были какие-то вопросы по 11-метровому. Мы сейчас играли в Екатеринбурге. Какие там могут быть вопросы? Наверное, идентичные эпизоды. Здесь были руки, был захват. На мой взгляд, после ВАР судьи приняли правильное решение.

- Хорхе Карраскаль вышел за долгое время в стартовом составе. Показалось, что он сыграл не так остро, когда во втором тайме выходил усилять против уставших защитников. Вам так не кажется?

- Может быть, но сегодня много работы было оборонительного порядка. Да, были острые моменты, все-таки не распорядился теми ситуациями, которые у него были. Не отдал, не забил. Хотя выходил здорово, но где было пространство сегодня, соперник низко и плотно оборонялся, когда мы не успевали разгонять свои быстрые атаки. Наверное, не лучшая игра, но он старался, пытался созидать и в комбинационной игре, но, наверное, не всё получалось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Хорхе Карраскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
6.80 4.30 1.51
Видео
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
1.81 3.70 4.60
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
1
1
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
22:24 · Кубок России
Писарский извинился за свой удар в серии пенальти с «Краснодаром»
22:20 · Кубок России
Федотов поздравил «Акрон» с победой над «Спартаком»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мендес: «Кубок России сейчас чуть важнее для нас, чем РПЛ»
22:08 · Кубок России
Федотов: «Наверное, не лучшая игра Карраскаля»
22:04 · Кубок России
Гришин охарактеризовал игру ЦСКА и «Урала» ничейной и медленной
22:01 · Кубок России
Федотов: «Мы как раз планировали делать замены молодых игроков, и тут случился гол»
21:55 · Кубок России
Писарев назвал причины поражения «Спартака» в Кубке России 1
21:54 · Кубок России
Ахметов — о матче с «Крыльями Советов»: «Это провал, так нельзя играть»
21:49 · Кубок России
Федотов: «Было бы верхом несправедливости уступить в этом матче»
21:41 · Кубок России
Ганчаренко: «Не видел пенальти, поэтому мне сложно что-то комментировать»
21:38 · Кубок России
Алдонин прокомментировал ничью ЦСКА с «Уралом» в Кубке России
21:29 · Кубок России
Ганчаренко: «Нам нельзя думать о том, что «Спартак» вылетел или «Зенита» нет»
21:29 · Кубок России
Помазун: «Ничья на выезде — хорошо»
21:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не знает поражений в восьми официальных матчах кряду
21:22 · Кубок России
Ганчаренко: «Счёт такой, который так нас немножко расстраивает»
Все новости