Гришин охарактеризовал игру ЦСКА и «Урала» ничейной и медленной

Бывший игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о ничьей армейцев с «Уралом». Команды, напомним, встречались в первом матче финала Пути РПЛ в Кубке России. Игра завершилась ничьей – 1:1.

«По большому счёту, это была ничейная, медленная игра, несмотря на преимущество ЦСКА. Теперь надо ехать в Екатеринбург за победой», - цитирует Гришина Rusfootball.

Ответная игра между этими командами запланирована на 3 мая. Место действия – «Екатеринбург Арена».

«В Кубке осталось всего две игры. Если выигрываем их, то завоюем трофей», - добавил Гришин.

Напомним, что в 23 туре РПЛ по случайности ЦСКА тоже встречался с «Уралом», тот матч завершился победой армейцев на выезде – 2:1.