Федотов: «Мы как раз планировали делать замены молодых игроков, и тут случился гол»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (1:1) ответил на вопросы по игре Ивана Облякова и Виллиана Роши.

- Вы слишком поздно выпустили молодых ребят. Они внесли драйв, скорость. Было видно, что они вышли с желанием. Стоило ли их выпустить чуть раньше и дать побольше времени?

- Согласен, вполне. Мы как раз планировали делать замены, и тут случился гол, что немного отсрочило эту замену. Здесь очевидно, парни вышли, и Иван вернулся на свою позицию. Мы стали лучше взаимодействовать, и у нас появился активный фланг, где мы дали скорость, какие-то взаимодействия. Все равно не хватало точных, нацеленных прострелов. Может быть, там, куда мы должны были врываться, мяч никак не мог встретиться с нашими игроками.

- Заметил, что Виллиан Роша ходил в нападение. Вы давали ему такое задание, или это самостоятельность.

- Нет, это нормальная ситуация, что центральный защитник может участвовать в завершающей фазе. Как раз сделать в виде высокорослого игрока под фланговую передачу. Его там никто не ждет, это дополнительная опция, которая участвует в такой комбинации. У человека хватает сил, хватает умения, понимания, как включаться. Я думаю, что это нужно развивать и культивировать. Здесь важно взаимодействие всей команды, баланс в случае включения этого центрального защитника. Есть предпосылки, что и Мойзес то же самое, обладая скоростными качествами и работой с мячом, также участвует в этих завершающих комбинациях, фланговых или с заходом в штрафную.

- Я видел, как вы в первом тайме рассердились на Облякова, потому что вместо очевидного удара он отдал пас. Во втором тайме команда навалилась на подачи на Заболотного. Нет ли ощущения, что ЦСКА как-то мало бьет издалека?

- Я думаю, что сегодня по первому тайму этих ударов было предостаточно. На самом деле мне показалось со своей позиции, что у Ивана были все предпосылки, он мог двигаться и наносить удары, его никто не встречал. Таких попыток и у Феди было несколько, когда можно было двинуться, и еще каждый имел. Мы говорим о своевременности этого удара, когда нет блока, когда еще можно пойти. Здесь, может быть, хотя вратарь сыграл великолепно, сделал несколько сэйвов. Будь мы более удачливее, мы бы забили гол. Это было поблизости. Ему было, наверное, проще справиться с этими ударами.