Ахметов — о матче с «Крыльями Советов»: «Это провал, так нельзя играть»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал игру «быков» в недавней встрече против «Крыльев Советов» в рамках Кубка России.

«Концовка смазанная. Такие игры нельзя отдавать, ведя 2:0 в большинстве. Это провал. Так нельзя играть», — заявил полузащитник, чьи слова приводит«Матч ТВ». Ахметов рассказал, что был уверен перед серией пенальти. Также полузащитник считает, что команде необходимо сделать выводы после такого поединка.

Напомним, что «Краснодар» упустил победу в основное время, ведя в счёте 2:0 к 93-й минуте. В серии пенальти «быки» выиграли со счётом 3:0, выйдя в следующий этап Кубка России.