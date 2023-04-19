Федотов: «Было бы верхом несправедливости уступить в этом матче»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (1:1) дал комментарий по игре.

- Настоящий кубковый матч, я думаю, что очень хороший первый тайм, единственное, без забитых голов. Также суета была в завершении. Но надо отдать должное команде, которая защищалась очень плотно, и Илья там творил чудеса, выручал. Не удалось забить. Но второй тайм, скажем… мы сделали акценты, сказали, что нужно сделать, не хватало точности в комбинационных действиях, точности в фланговых передачах. То перелетало, то недолетало, не могли выйти на удар, не брали или не попадали в блок. Но в такой игре есть вероятность - не доработали на подборе и получили гол, наверное, первым ударом в створ. Было бы верхом несправедливости уступить в этом матче. Команда все-таки предъявила сопернику сильные стороны. Нагнетали, заставили ошибиться, заработали 11-метровый и могли со стандарта еще увеличить преимущество.

- Выход Кирилла Глебова произошел через четыре минуты после выхода Хесуса Медины и Егора Носкова. Что произошло за эти три минуты, почему Кирилл вышел позже Хесуса и Егора. С чем связана замена?

- Доразмялся. Хотели тоже обострить на фланге свежим футболистом, потому что на Гайича очень серьезная нагрузка. Было видно, что добегал, не хватало изюминки. Подходов то много, но точность исполнения фланговых передач оставляла желать лучшего.