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Ганчаренко: «Не видел пенальти, поэтому мне сложно что-то комментировать»

19 Апреля 2023 • 21:41 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:1) ответил на вопросы по судейству, пенальти и составу.

- Сегодня Левников разрешал вести довольно жесткую, но в рамках правил силовую борьбу. Вам как нравится, чтобы такой футбол был или свистки после самых легких касаний?

- Однозначно нравится, когда рефери дает играть, но сегодня все-таки больше давал играть ЦСКА, мне так показалось.

- Почему в прошлых матчах Каштанов и Ранджелович оставались на скамейке запасных? Почему они вышли в этом матче в стартовом составе, это было под ЦСКА или фунционально тогда были не готовы?

- Мы исходим из того, что должен выйти состав из тех, кто сильнейший. Мы ни о чем другом не думаем, кроме как о сегодняшнем матче. Мы сегодня решили, что Ранджелович много злости накопил, и Каштанов тоже больше, чем остальные, значит, мы их выпускаем выполнять функции на футбольном поле в атаке и обороне. И нам надо было понять, как играть против тройки центральных защитников ЦСКА. Тут выбор был  такой - либо играем против Роши маленьким нападающим, либо Каштановым. Учитывая то, что у нас такого игрока, который очень хорошо бежит за спину, кроме Ранджеловича, нет. Поэтому решили, что Каштанов, а во втором тайме кто-то другой выйдет на эту позицию и нам добавит скорости. В какой-то мере это произошло.

- Каково это чувствовать себя здесь, как дома, после матча? Вы с Игорем Акинфеевым тепло пообщались, с кем-то еще? И пенальти в конце, вы считаете, не было его?

- Я может быть в штрафных могу ошибаться, в желтых карточках, но мне показалось, что несколько свистков пропустил рефери. Но это опять же с тренерской скамейки. И я не видел пенальти, поэтому мне сложно что-то комментировать, также если кто-то передает чьи-то слова. Пока я сам не увижу, не могу комментировать. Поэтому не знаю, давайте посмотрим, будем какие-то выводы делать. Пока вам виднее.

Возвращение? Вы знаете, что мне всегда приятно сюда возвращаться. Любой тренер, который оставил здесь след, кто-то может любить, кто-то искреннее устал от меня, такая ситуация - это нормально. ЦСКА привык выигрывать всегда, а, наверное, тот результат, который у меня был, два вторых места, Суперкубок или 1/4 Лиги Европы, наверное, кому-то недостаточно. Но я здесь сделать ничего не могу.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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