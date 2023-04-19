Алдонин прокомментировал ничью ЦСКА с «Уралом» в Кубке России

Бывший футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о результате первого финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала».

«Я подозревал, что будет очень сложный матч для «армейцев». Таким он и получился. Непростой график у команды. Совсем недавно приехали из Екатеринбурга. Плюс соперник, который хорошо тебя знает, практически изучил», — заявил победитель Кубка УЕФА - 2005.

По его мнению, интрига в этой серии ещё впереди, похвалив «армейцев» за первый поединок. Алдонин считает, что на «Урал» давит отрицательная серия, которая, по словам Евгения, скоро должна закончиться.

Напомним, что ЦСКА и «Урал» сыграли со счётом 1:1 в Москве. Ответный поединок в Екатеринбурге назначен на 2 мая.