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Ганчаренко: «Нам нельзя думать о том, что «Спартак» вылетел или «Зенита» нет»

19 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:1) ответил на вопрос о соперниках по турниру.

- Вы сегодня вышли на матч, зная, что «Спартак» проиграл. То есть, одним конкурентом в борьбе за Кубок меньше.

- Почему в этих стенах звучит слово «Спартак»?

- Когда вы вышли на матч, футболисты понимали, что кубок - вполне досягаемый трофей?

- Нам нельзя думать о том, что «Спартак» вылетел или «Зенита» нет. У нас должна быть такая психология, ментальность, философия, что мы должны быть готовы к каждому отдельному матчу, а не заглядывать куда-то. Мне не хочется думать о том, что будет в ответном матче, потому что еще будет два суперважных матча для нас в чемпионате. Мы сейчас фокусируемся на «Ростове», а потом мы уже подойдем к этому матчу, посмотрим, что там будет происходить, в каком состоянии мы подойдем. У нас есть дисквалифицированные, к сожалению, это больше всего расстраивает. Мы в первую очередь должны думать о «Ростове», а не распылять свое внимание.

- Будет ли продлеваться контракт с Бикфалви? Потому что от этого игрока зависит очень многое в команде.

- Это то же самое, как у ЦСКА Акинфеев. Если у него есть желание играть, значит, он должен переподписывать с нами контракт. Это его желание в первую очередь, а не наше. Мы за то, чтобы он оставался, пока сам считает нужным.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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