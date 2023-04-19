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Кубок России

Помазун: «Ничья на выезде — хорошо»

19 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун высказался о результате первого финального матча Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.

«Ничья на выезде — хорошо. Будем готовиться к игре дома. Дома у нас хорошие шансы. У нас цель стоит пройти дальше», — заявил вратарь «Урала», чьи слова приводит «Матч ТВ». Помазун назвал вынос Мингияна Бевеева с ленточки на 90-й минуте самым запоминающимся моментом игры, выразив сомнения относительно пенальти, с которого Хесус Медина сравнял счёт.

Напомним, что первый финал Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» завершился вничью со счётом 1:1. Ответная встреча в Екатеринбурге пройдёт 3 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Илья Помазун
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