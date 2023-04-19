Ганчаренко: «Счёт такой, который так нас немножко расстраивает»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:1) дал комментарий по игре.

- Мне многие игроки ЦСКА хорошо известны, поэтому мы знали, что ждет. Нам надо было сыграть таким образом, чтобы не допускать простых ошибок, потому что первый мяч, который мы в чемпионате пропустили в Екатеринбурге, достаточно простой гол, он нам дорого стоил. Сегодня хотели не повторить эту ошибку. Да, были какие-то моменты, когда вратарь нас выручал, но я считаю, что он и должен нас выручать. Потому что удары были с такой дистанции, где он нас должен был выручить.

Может быть, в первом тайме нам не хватало выхода в атаку, потому что быстро мяч двигал ЦСКА, мы моментами, может быть, не успевали, чтобы накрыть и выйти в контратаку. Во втором тайме это стало получаться, пускай немного моментов, но мы их создали. Мы повели, но, к сожалению, счет такой, который так нас немножко расстраивает, потому что хотелось выиграть, не пропусти мы в концовке. Важно то, что мы переезжаем в Екатеринбург и играем равно. То есть, нам не надо догонять, нам надо играть в равное. Это для нас тоже хорошая ситуация.