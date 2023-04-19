«Крылья Советов» в меньшинстве дважды забили в компенсированное время, но в серии пенальти проиграли «Краснодару»

«Краснодар» и «Крылья Советов» выдали настоящий триллер. Южане к 90-й минуте вели 2:0 и играли в большинстве, но самарцы умудрились сравнять счёт. Однако в серии пенальти волжане ни разу не сумели забить.

Во втором полуфинале «Пути регионов» Кубка России встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Выходя на поле, они уже знали результат другого матча этой стадии. Интересно, что и «Краснодар», и «Крылья Советов» вылетели из «Пути РПЛ», проиграв по сумме двух матчей ЦСКА.

Краснодарцы быстро могли открыть счёт, но после удара Сперцяна с перспективного штрафного мяч перелетел через перекладину. «Быки» в дебюте матча контролировали ход событий и атаковали, но самарцы спокойно оборонялись. В середине тайма «Краснодар» ещё потерял Черникова, который жёстко нарушил правила, но сам же при этом получил травму.

Следующий опасный момент случился в матче по истечении получаса игры. Батчи пробил издали, а Овсянников отбил мяч прямо перед собой. Правда, вратарь сам же исправил свою ошибку, успев первым его накрыть. Почти тут же «Краснодар» своего всё же добился. Защитники волжан упустили Сперцяна, который с линии штрафной пробил, мяч задел перекладину и отскочил в сетку ворот.

В оставшееся до перерыва время самарцы чуть прибавили в активности, но это ничего не изменило. В начале второго тайма «Крылья Советов» упустили отличный шанс сравнять счёт – Шитов здорово пробил с правого края штрафной, но Сафонов спас. Почти тут же гости остались в меньшинстве, когда Рахманович зачем-то помешал вратарю «быков» ввести мяч в игру. Полузащитник получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Тем не менее, даже в меньшинстве самарцы не сдавались. Вскоре Зуев принял мяч в левой зоне штрафной, сместился в центр и пробил, но Сафонов выручил команду. В ответ уже Сперцян нашёл кроссом Ионова в чужой штрафной, который оказался с глазу на глаз с Овсянниковым, но не сумел переиграть голкипера.

За двадцать минут до конца «Краснодар» удвоил счёт. «Крылья Советов» потеряли мяч, «быки» в ответ провели контратаку, Кордоба получил передачу от Рамиреса в штрафной и спокойно переиграл Овсянникова. После этого было уже сложно поверить, что в матче возникнет какая-либо интрига, учитывая, что волжане действовали в меньшинстве.

Однако «Крылья Советов» ещё пытались что-то придумать. В концовке Костанца навесил в штрафную, где Цыпченко выиграл борьбу у Рамиреса, но удар форварда Сафонов парировал. В компенсированное время самарцы всё же счёт сократили. Всё тот же Цыпченко воспользовался ошибкой обороны краснодарцев, выскочил на рандеву с Сафоновым и пробил в цель. Самарцы воспряли и буквально тут же сравняли результат. После навеса справа Гапонов выиграл борьбу в воздухе и пробил точно под перекладину. В итоге судьба путёвки в следующий этап решалась в серии пенальти.

Сперцян открыл серию точным ударом, а вот Бейл в ответ Сафонова переиграть не смог. Следом Баньяц забил, а Писарский отправил мяч выше цели. Затем забил Ахметов, а вот Горшков в створ не попал. В итоге южане сумели пробиться в следующий этап.

Таким образом «Краснодар» теперь начинает подготовку к финалу «Пути регионов», в котором соперником станет главная сенсация турнира «Акрон». Седьмого же мая южане и волжане вновь встретятся на этой же арене уже в рамках Премьер-лиги. Пока же команды готовятся к ближайшему туру, в котором «Краснодар» отправится в гости к «Спартаку», а «Крылья Советов» - на выезд к «Пари НН».

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