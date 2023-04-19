Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Заболотный спас в концовке: ЦСКА и «Урал» не выявили сильнейшего в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

19 Апреля 2023 • 20:56 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен
«Урал» и московский ЦСКА сошлись в рамках Фонбет Кубка России. Матч плей-офф Пути РПЛ прошёл 19 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».
Протокол игры  
ЦСКА Москва1:1Урал
  70'Бикфалви Эрик (0:1)
(1:1) Медина Хесус88'  
Акинфеев ИгорьМойзесДивеев ИгорьВиллиан да СилваГаич Милан IIЗделар СашаМендес ВикторОбляков ИванКарраскаль Хорхе 78' (Медина Хесус ( 78') Чалов Фёдор 78' (Носков Егор ( 78') Заболотный Антон
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаЩенников ГеоргийКучаев КонстантинНабабкин КириллТороп Владислав
Помазун ИльяБевеев МингиянФилипенко Егор 74' (Эмерсон Рамос ( 74'  88') Бегич СильвиеКулаков ДенисСиссе ИбраимаМишкич ДаниэльВлут Рай 65' (Егорычев Андрей ( 65'  66') Бикфалви Эрик 90' (Гогличидзе Лео ( 90') Ранджелович Лазар 65' (Железнов Юрий ( 65') Каштанов Алексей  78' 90' (Мамин Артём ( 90')
Запасные: Татаринов ЕвгенийПодберёзкин ВячеславЮшин АлександрБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаСунгатулин Фаниль
19 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Продолжает нас Кубок России удивлять своими сюжетами. Вот уже и финал мы увидели, но только пути РПЛ, и только первый матч. Да, именно в таком противостоянии сошлись «Урал» экс-тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко и, собственно, сам ЦСКА, которым теперь руководит Владимир Федотов. Кстати, на кубковый матч он вернул в основу Хорхе Карраскаля, сохранив дуэт форвардов Чалов – Заболотный и Облякова в роли атакующего полузащитника.

Начал с владения ЦСКА, обозначил хозяйский статус, захватил территорию. Правда, «Урал» не спешил садиться в оборону, Виктор Ганчаренко активировал высокий прессинг. Поначалу этот элемент работал, но в первом тайме зрители увидели только острые атаки ЦСКА, разогнавшегося постепенно. Первым опасность принёс Чалов, плотно пальнувший из-за пределов штрафной площади. Помазуну пришлось постараться, чтобы спасти свою команду.

Следом обострил Карраскаль. На грани офсайда открылся Хорхе, первым же касанием прокинул Филипенко, но опасно пробить не сумел, ведь сблокировал его удар вновь подоспевший Егор. Затем неожиданно взял роль первой скрипки Мойзес. Прямым ударом со стандарта бразилец сам угрожал воротам – Помазун в броске достал мяч у перекладины. Затем разыграл он «стеночку» с Чаловым га подступах к штрафной площади, вывалился на ударную позицию, но ковырнул в ближний не очень удачно. Помазун намертво взял мяч.

Давление ЦСКА в первом тайме не дало никаких дивидендов, а во второй половине встречи игра знатно успокоилась. «Урал» спокойно играл на ноль, «армейцы» вдруг перестали стараться впереди. Оказалось, что всё идёт по плану «шмелей», футболисты Ганчаренко убаюкали ЦСКА, а затем и кольнули. После флангового кросса Бикфалви сам же скинул грудью под удар Егорычеву, но Андрей пробил аккурат в Акинфеева и пришлось Эрику ещё чётко сработать на добивании – 0:1.

В концовке ЦСКА даже не смог обеспечить толкового навала, но довольно картинными падениями Заболотного добыл ничью. Антон даже два раза упал в борьбе с Эмерсоном, Левников сходил посмотреть повтор и фол бразильца углядел, ещё и выписав ему жёлтую карточку. А пенальти реализовал Хесус Медина, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 1:1.

Вничью завершился первый финальный матч Пути РПЛ, приправленный спорными судейскими решениями. «Урал» не увозит победу из Москвы, но становится чуть ближе к финалу Кубка России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
6.80 4.30 1.51
Видео
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
1.81 3.70 4.60
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
1
1
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
22:20 · Кубок России
Федотов поздравил «Акрон» с победой над «Спартаком»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мендес: «Кубок России сейчас чуть важнее для нас, чем РПЛ»
22:08 · Кубок России
Федотов: «Наверное, не лучшая игра Карраскаля»
22:04 · Кубок России
Гришин охарактеризовал игру ЦСКА и «Урала» ничейной и медленной
22:01 · Кубок России
Федотов: «Мы как раз планировали делать замены молодых игроков, и тут случился гол»
21:55 · Кубок России
Писарев назвал причины поражения «Спартака» в Кубке России 1
21:54 · Кубок России
Ахметов — о матче с «Крыльями Советов»: «Это провал, так нельзя играть»
21:49 · Кубок России
Федотов: «Было бы верхом несправедливости уступить в этом матче»
21:41 · Кубок России
Ганчаренко: «Не видел пенальти, поэтому мне сложно что-то комментировать»
21:38 · Кубок России
Алдонин прокомментировал ничью ЦСКА с «Уралом» в Кубке России
21:29 · Кубок России
Ганчаренко: «Нам нельзя думать о том, что «Спартак» вылетел или «Зенита» нет»
21:29 · Кубок России
Помазун: «Ничья на выезде — хорошо»
21:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не знает поражений в восьми официальных матчах кряду
21:22 · Кубок России
Ганчаренко: «Счёт такой, который так нас немножко расстраивает»
21:20 · Кубок России
​Спортивный директор «Акрона» прокомментировал победу над «Спартаком»
Все новости