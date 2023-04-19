Заболотный спас в концовке: ЦСКА и «Урал» не выявили сильнейшего в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

«Урал» и московский ЦСКА сошлись в рамках Фонбет Кубка России. Матч плей-офф Пути РПЛ прошёл 19 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Продолжает нас Кубок России удивлять своими сюжетами. Вот уже и финал мы увидели, но только пути РПЛ, и только первый матч. Да, именно в таком противостоянии сошлись «Урал» экс-тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко и, собственно, сам ЦСКА, которым теперь руководит Владимир Федотов. Кстати, на кубковый матч он вернул в основу Хорхе Карраскаля, сохранив дуэт форвардов Чалов – Заболотный и Облякова в роли атакующего полузащитника.

Начал с владения ЦСКА, обозначил хозяйский статус, захватил территорию. Правда, «Урал» не спешил садиться в оборону, Виктор Ганчаренко активировал высокий прессинг. Поначалу этот элемент работал, но в первом тайме зрители увидели только острые атаки ЦСКА, разогнавшегося постепенно. Первым опасность принёс Чалов, плотно пальнувший из-за пределов штрафной площади. Помазуну пришлось постараться, чтобы спасти свою команду.

Следом обострил Карраскаль. На грани офсайда открылся Хорхе, первым же касанием прокинул Филипенко, но опасно пробить не сумел, ведь сблокировал его удар вновь подоспевший Егор. Затем неожиданно взял роль первой скрипки Мойзес. Прямым ударом со стандарта бразилец сам угрожал воротам – Помазун в броске достал мяч у перекладины. Затем разыграл он «стеночку» с Чаловым га подступах к штрафной площади, вывалился на ударную позицию, но ковырнул в ближний не очень удачно. Помазун намертво взял мяч.

Давление ЦСКА в первом тайме не дало никаких дивидендов, а во второй половине встречи игра знатно успокоилась. «Урал» спокойно играл на ноль, «армейцы» вдруг перестали стараться впереди. Оказалось, что всё идёт по плану «шмелей», футболисты Ганчаренко убаюкали ЦСКА, а затем и кольнули. После флангового кросса Бикфалви сам же скинул грудью под удар Егорычеву, но Андрей пробил аккурат в Акинфеева и пришлось Эрику ещё чётко сработать на добивании – 0:1.

В концовке ЦСКА даже не смог обеспечить толкового навала, но довольно картинными падениями Заболотного добыл ничью. Антон даже два раза упал в борьбе с Эмерсоном, Левников сходил посмотреть повтор и фол бразильца углядел, ещё и выписав ему жёлтую карточку. А пенальти реализовал Хесус Медина, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 1:1.

Вничью завершился первый финальный матч Пути РПЛ, приправленный спорными судейскими решениями. «Урал» не увозит победу из Москвы, но становится чуть ближе к финалу Кубка России.