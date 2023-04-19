Осинькин: «В команде накопилось очень много травм, прямо очень много травм»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- По сравнению с матчем с «Химками» на выходных семь изменений в стартовом составе. С чем они связаны?

- В команде накопилось очень много травм, прямо очень много травм. Кто-то не приехал, кто-то дисквалифицирован. Коваленко и Евгеньев дисквалифицированы, некто у нас больные и не играли ни в прошлом матче, ни в этом, к сожалению. Но Цывченко уже там возвращается в том числе на скамейку запасных, но мы надеемся на то, что будет хорошая игра, будут хорошие скорости, мы сможем компенсировать там какую-то определенную несыгранность. Но то, что наши ребята, которые имели чуть меньше игровой практики, будут играть со всей страстью, хорошо, мы не сомневаемся.