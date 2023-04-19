Ивич: «У «Крыльев» такой специфический стиль игры и в плане атаки, и в плане защиты»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня ваш первый матч против «Крыльев Советов». Сколько матчей соперника успели посмотреть, считаете ли эту команду одной из самых ярких российского чемпионата?

- Моя работа - смотреть игры. Конечно, я смотрел достаточное количество игр. Возможно, сейчас данная команда находится не в лучшей позиции, позиции, которой она хочет находиться в таблице. Однако, я знаю, что эта команда имеет хороших игроков, у нее хороший тренер. У них такой специфический стиль игры и в плане атаки, и в плане защиты. Я думаю, что нам нужно хорошо себя показать в этом матче.