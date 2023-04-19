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Ганчаренко - о новой травме Газинского: «В какой-то мере мы уже привыкли, что его нет»

19 Апреля 2023 • 19:00 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Урал
2-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- В недавнем матче чемпионата страны вы потеряли Газинского. Является ли эта потеря на сегодняшний день критичной? Как ее восполнить?

- Вы знаете,  он до этого был долго травмирован, поэтому не успели даже посмотреть его в игре. В какой-то мере мы уже привыкли, что его нет. Но в любом случае его не хватает, исходя из того, что у нас было осенью.

- Сегодня получается пятая игра в сезоне против ЦСКА. Не надоело ещё с «армейцами» биться?

- Вероятность семи матчей у нас есть. Нет, это были осенью матчи. Первый матч вообще был здесь, когда я сверху смотрел. Нет, в любом случае это те игры, где мы можем понять свой настоящий уровень, где игроки могут подтянуть свой уровень. Это в любом случае лучше, чем играть раз в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Газинский Виктор Ганчаренко
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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