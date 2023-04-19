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Федотов: «Сейчас Обляков полностью раскрывает свой потенциал»

19 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Команда пять побед подряд одержала. Можно ли назвать этот период пока лучшим на дистанции сезона?

- Да нет, мы об этом не думаем. Есть кубковый матч, на который мы сегодня настраиваемся. Не знаю даже, что сказать.

- В Екатеринбурге получил травму Бактиёр Зайнутдинов. Насколько существенная эта потеря на сегодня?

- Каждый игрок нашей команды для нас существенная потеря. Это как данность. Мы с достоинством выйдем из этой ситуации, как в предыдущие разы. Есть готовые ребята сыграть и на этой позиции, и усилить другие позиции.

- Иван Обляков по-новому раскрывается на позиции оттянутого форварда. Два гола и одна передача в трех последних матчах. Планируете его и дальше использовать впереди?

- Независимо от позиции Ваня всегда нацелен на атаку. Может быть, немножко не везло, но сейчас он полностью раскрывает свой потенциал. Я думаю, что для роста есть куда, и он будет также и дальше нас радовать и передачами, и забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Иван Обляков
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