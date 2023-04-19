Кривцов и Сперцян – в старте «Краснодара» на матч с «Крыльями»

«Краснодар» и «Крылья Советов» озвучили составы на матч полуфинала Кубка России, который стартует менее чем через час в Пути регионов.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Ионов, Кордоба, Кривцов, Литвинов, Петров, Рамирес, Сперцян, Батчи, Черников;

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Бейл, Гапонов, Зотов, Зуев, Витюгов, Бабкин, Чиркович, Рахманович, Шитов.

Напомним, матч запланирован на 19:00, место действия – стадион «Краснодар». Отмечаем, что далее пройдёт та команда, которая станет победителем этого матча. Дополнительного времени нет, возможна серия 11-метровых ударов в случае ничейного счёта. Победитель пары сыграет с победителем противостояния между «Спартаком» и «Акроном», матч проходит в Жигулёвске прямо сейчас.

Трансляцию события проведёт портал Liveresult.ru.