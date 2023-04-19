ЦСКА огласил состав на кубковый матч с «Уралом»

В среду вечером ЦСКА и «Урал» проведут первый матч финала верхней части сетки Кубка России. Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Чалов, Заболотный.

Матч между ЦСКА и «Уралом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА и «Урал» проведут два матча, по итогам которых кто-то получит путёвку в суперфинал турнира.