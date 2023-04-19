Нигматуллин оставил прогноз на первый матч ЦСКА и «Урала» в Кубке России

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оставил прогноз на первый финальный матч Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Уралом».

«ЦСКА набрал свою лучшую форму, наверное, даже за последние пару лет. У них идёт сейчас победная серия. Армейцы фавориты в этой паре, «Уралу» будет очень непросто», — заявил участник чемпионата мира - 2002 в интервью «Чемпионату». По его мнению, екатеринбургский клуб сдал в последнее время, что видно по результатам подопечных Виктора Ганчаренко в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что первый финальный матч Пути РПЛ пройдёт сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.