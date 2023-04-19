Агапов: «ЦСКА точно будет непросто в матче с «Уралом»

Защитник ЦСКА Илья Агапов рассказал, что он ждёт от предстоящего первого финального матча Кубка России Пути РПЛ с «Уралом».

«Сразу бросается в глаза, что они большими силами идут в прессинг. С ними точно будет непросто. Слабые команды не выдают такие длительные беспроигрышные серии», — приводит слова Агапова официальный сайт «армейцев».

Матч ЦСКА – «Урал» состоится сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult. Ответная игра пройдет в начале мая.