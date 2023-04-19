Защитник ЦСКА Агапов: «Мы приложим все усилия, чтобы Кубок был наш»

Защитник ЦСКА Илья Агапов поделился мнением о шансах «армейцев» завоевать Кубок России.

«По силам ли ЦСКА взять Кубок? У всех команд шансы примерно равны. Мы приложим все усилия, чтобы Кубок был нашим», — заявил Агапов официальному сайту столичного клуба.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в двух матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Сегодня, 19 апреля, ЦСКА примет на своем поле «Урал» в рамках первого финального мата Кубка России Пути РПЛ. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией матча можно будет следить по ссылке.