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Кубок России

Защитник ЦСКА Агапов: «Мы приложим все усилия, чтобы Кубок был наш»

19 Апреля 2023 • 17:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
Через 0 ч. 11 мин.

Защитник ЦСКА Илья Агапов поделился мнением о шансах «армейцев» завоевать Кубок России.

«По силам ли ЦСКА взять Кубок? У всех команд шансы примерно равны. Мы приложим все усилия, чтобы Кубок был нашим», — заявил Агапов официальному сайту столичного клуба.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в двух матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Сегодня, 19 апреля, ЦСКА примет на своем поле «Урал» в рамках первого финального мата Кубка России Пути РПЛ. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией матча можно будет следить по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Агапов
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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