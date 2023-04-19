Мостовой: «ЦСКА — фаворит, но лёгкой прогулки с «Уралом» не будет»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем первом финальном матче Кубка России ЦСКА – «Урал».

«Ясно, что ЦСКА — фаворит. Они только что играли с «Уралом», и было видно, что ЦСКА посильнее, но легкой прогулки не будет, потому что всем с «Уралом» тяжело играть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча между ЦСКА и «Уралом» состоится сегодня, 19 апреля. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, 15 апреля ЦСКА одолел «шмелей» (2:1) в рамках 23-го тура чемпионата России.