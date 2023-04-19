ЦСКА - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются ЦСКА и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Урал
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Протокол игры
Акинфеев Игорь•Мойзес Моура•Дивеев Игорь•Виллиан да Силва•Гаич Милан II•Зделар Саша•Мендес Виктор•Обляков Иван•Карраскаль Хорхе•Чалов Фёдор•Заболотный Антон
Помазун Илья•Бевеев Мингиян•Филипенко Егор•Бегич Сильвие•Кулаков Денис•Сиссе Ибраима•Мишкич Даниэль•Влут Рай•Бикфалви Эрик•Ранджелович Лазар•Каштанов Алексей
19 апреля.
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