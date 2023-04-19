«Краснодар» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Крылья Советов
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Литвинов Вячеслав•Кайо Панталеао•Петров Сергей•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Кривцов Никита•Ионов Алексей•Батчи Жоау•Кордоба Джон
Овсянников Богдан•Зуев Александр•Зотов Георгий•Гапонов Илья•Бейл Гленн•Витюгов Максим•Бабкин Сергей•Чиркович Александар•Рассказов Николай•Рахманович Амер•Шитов Владислав
19 апреля.
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