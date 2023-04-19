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Кубок России

«Краснодар» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
1 1.73 X 3.85 2 4.80
Через 0 ч. 12 мин.

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Краснодар0:0Крылья Советов
Сафонов МатвейРамирес КристианЛитвинов ВячеславКайо ПанталеаоПетров СергейЧерников АлександрСперцян ЭдуардКривцов НикитаИонов АлексейБатчи ЖоауКордоба Джон
Запасные: Кокарев НикитаЖилкин ГригорийБаньяц МихайлоОлусегун ОлакунлеАгкацев СтаниславСухорученко МихаилКобнан МозесАхметов ИльзатВолков Сергей АлександровичКевин Гарсия
Овсянников БогданЗуев АлександрЗотов ГеоргийГапонов ИльяБейл ГленнВитюгов МаксимБабкин СергейЧиркович АлександарРассказов НиколайРахманович АмерШитов Владислав
Запасные: Гарре БенхаминХлусов НикитаФролов Евгений ВадимовичЛомаев ИванГоршков ЮрийПисарский ВладимирКостанца ФернандоЦыпченко Дмитрий
19 апреля.
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КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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