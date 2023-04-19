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Широков: «Урал» захочет реабилитироваться, но у ЦСКА всё равно больше шансов»

19 Апреля 2023 • 15:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
Через 2 ч. 9 мин.

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков дал комментарий по поводу предстоящего кубкового матча между ЦСКА и «Уралом».

На выходных команды пересекались в Премьер-лиге, и ЦСКА одержал победу в Екатеринбурге со счётом 2:1.

Рассуждая о матче, Широков отметил, что «Урал» в последнее время успешно выступает в столице.

«По весне они всегда давали бой. Тем более здесь Кубок - отступать уже некуда. Понятно, что будет второй матч, но «Урал» захочет реабилитироваться за недавнюю осечку в очной встрече. У ЦСКА всё равно больше шансов - я отдаю им предпочтение в предстоящей игре», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Уралом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Роман Широков
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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