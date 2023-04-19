Бушманов сделал прогноз на матч «Акрон» - «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Акроном» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Спартак» является фаворитом и должен проходить тольяттинцев. У «красно-белых» много игроков, которые могут решить исход матча как в атаке, так и в середине поля. «Спартак» победит 2:0», - приводит слова Бушманова издание Sport24.

Матч состоится в Жигулёвске на стадионе «Кристалл». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.