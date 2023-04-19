Мостовой - о новом формате Кубка России: «Бред и ужас!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой подверг критике новый формат Кубка России.

«Где логика? «Спартак», например, будет ждать в финале соперника, вылетев ранее и выиграв после этого матч, а ЦСКА с «Уралом» будут в двухматчевом рубиться? Что за бред? Просто ужас!» - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинале Пути регионов сыграют «Акрон» и «Спартак», а также «Краснодар» и «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встретятся ЦСКА и «Урал».

Действующим обладателем трофея является «Спартак», победивший в финале «Динамо».