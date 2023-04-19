Кавазашвили: «Если «Спартак» проиграет «Акрону» - гнать всю команду в шею»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поведал о своих ожиданиях от матча между «красно-белыми» и «Акроном» в рамках полуфинала Кубка России.

«У «Спартака» нет права на ошибку. Сезон надо заканчивать с трофеем. Что будет, если «красно-белые» уступят? Это будет позор. Если «Спартак» проиграет «Акрону» - гнать всю команду в шею», - цитирует эксперта издание «РБ Спорт».

Поединок между «Акроном» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.