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Кубок России

Кавазашвили: «Если «Спартак» проиграет «Акрону» - гнать всю команду в шею»

19 Апреля 2023 • 13:39 Комментировать (2)

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поведал о своих ожиданиях от матча между «красно-белыми» и «Акроном» в рамках полуфинала Кубка России.

«У «Спартака» нет права на ошибку. Сезон надо заканчивать с трофеем. Что будет, если «красно-белые» уступят? Это будет позор. Если «Спартак» проиграет «Акрону» - гнать всю команду в шею», - цитирует эксперта издание «РБ Спорт».

Поединок между «Акроном» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Акрон
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Комментарии (2)
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viff
19 Апреля 2023 в 13:52
Прогнозы футбольных матчей i n f o s t a v k i . r u
Volond
19 Апреля 2023 в 13:42
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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