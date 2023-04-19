Широков не исключает сенсации в матче «Акрон» - «Спартак»

Гендиректор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о предстоящем поединке между «Акроном» и столичным «Спартаком» в рамках ½ финала Пути регионов Кубка России.

«Почему бы «Акрону» не совершить ещё одну сенсацию в игре со «Спартаком»? У «Спартака» выше шансы. Сказка, скорее всего, закончится. Но из того, что я видел ранее, «Акрон» даст бой», - передает слова Широкова издание «Чемпионат».

Матч «Акрон» - «Спартак» состоится сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.